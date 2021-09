El gran gesto de L-Gante con un seguidor que lo esperó en su silla de ruedas en la calle: "Genio"

De vender barbijos para cumplir su sueño de hacer música, L-Gante pasó a convertirse en una verdadera estrella que no solo realizó una gira internacional, sino que asiste como invitado a los programas más exitoso de la TV. Pero pese a codearse con las celebrities, el cantante no deja de lado sus orígenes y por eso no desoye los pedidos de fotos y videos junto a la gente de su barrio.

Es por eso que Elián Ángel Valenzuela se prestó a un gesto conmovedor cuando detuvo su automóvil y bajó a saludar y sacarse una foto con un joven en silla de ruedas que lo esperaba junto a su mamá. El cantante hizo su seña característica con el nene mientras los filmaban y luego subió el video a sus redes sociales.

L-Gante se convirtió en padre primerizo de una nena en la madrugada del lunes cuando su novia Tamara Báez la trajo al mundo con ayuda de los médicos. "Ahí nació Jamaica. Por poco no nació 420. Nació a las 4 y 29, rey", dijo el cantante, en referencia al número de la “Cumbia 420” que promociona entre sus seguidores y que debe esa cifra al número universal del cannabis.