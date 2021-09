La gran duda de Flor Vigna tras asegurar que se separó definitivamente de Nico Occhiatto: "No sé qué me va a pasar si lo veo con otra"

La separación de Flor Vigna y Nico Occhiato dejó a los seguidores de ambos con la incógnita sobre cuánto tiempo pasarán distanciados ates de retomar una relación que ha tenido tantas idas como vueltas. En Implacables, la participante de La Academia de ShowMatch dejó la puerta abierta tras reconocer que quiere “un montonazo” a su ex y que no sabe cómo reaccionaría si lo ve con una nueva pareja.

Flor Vigna dejó en claro que hay muy buena onda con Nico Occhiato, sobre todo después de que circularan fotos de ambos haciendo acto de presencia en una fiesta, cada uno por su lado. “En realidad, nosotros dijimos ‘hasta acá’. No hablamos más, porque siempre decimos que somos como hermanos, medio familia. Y desde entonces empezaron a hacer esta fiesta todos los fines de semana, a la que voy desde el año pasado porque es como un pelotero para mí y mis amigos. Y ahí me lo crucé y fue re lindo al final”, reconoció.

“¿Viste esa charla media borracha de ‘yo te quise mucho, yo también, me equivoqué en esto, no pasa nada’? Ya pasamos esa instancia de separación. Nos separamos 182 veces y ahora quedamos más hermanitos y hay buena onda”, dijo Flor Vigna antes de que Diego Bouvet le preguntara qué le pasaría a su corazón si lo ve con otra mujer. “Yo ceo ahora que no me pasa nada, pero bueno… Le deseo lo mejor, pero eso lo voy a saber cuando pase. No dejo nada dicho porque no sé nada sobre las vueltas de la vida, pero sí que lo quiero un montonazo y recontra entendimos que hoy no tenemos que estar juntos, que somos mucho más felices separados”, concluyó la actriz.