Grammy Latinos: Rusherking deslumbró con su look formal en la alfombra roja

Rusherking, popular trapero argentino y novio de China Suárez, viajó sin la actriz a Las Vegas. ¿El motivo? Asistió a la reconocida ceremonia de los Premios Grammy Latinos, donde se premia a lo mejor de la música latina.

Para esta ocasión, eligió un outfit muy cool que no pasó desapercibido. "Todo verde", expresó "Rusher", haciendo hincapié en que eligió prendas únicamente de este color para deslumbrar en la alfombra roja.

El artista se puso una camisa blanca en contraste con un blazer verde, un moño y un pantalón del mismo color, pero de diversos tonos y materialidades. Además, sumó un bolso muy canchero de la lujosa firma Gucci y unos anteojos de leer con marco negro, bien grandes. Además, le dio el toque cool a su look con sus zapatillas blancas con tachas y apliques de caritas sonrientes.

EL NOVIAZGO BAJO PERFIL DE RUSHERKING Y CHINA SUÁREZ

A ocho meses de iniciado el romance de China Suárez con Rusherking, la pareja sigue sólida y con perfil bajo, muy lejos de los escándalos.

Por el contrario, la actriz y el cantante se esmeran en dedicarse mimos a través de las redes sociales, como cuando China explicó elocuente por qué se había enamorado de Rusherking.

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo Rusherking", halagó China.