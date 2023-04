Graciela vivió el domingo de Pascua más difícil, recordando a su hijo Fernando Báez Sosa: "Destrozada"

Este fin de semana, Graciela Sosa compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en memoria de su hijo, quien fue víctima del homicidio ocurrido en 2020 a la salida del club nocturno Le Brique en Villa Gesell.

“Una Semana Santa sin Fernando... Me siento tan triste... Lo extraño demasiado... Me veran completa... pero por dentro me siento destrozada”, escribió en el epígrafe de una foto del joven de 18 años.

