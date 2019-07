La relación entre Graciela Alfano y Cinthia Fernández pasa por su peor momento. Las panelistas de Los Ángeles de la Mañana vienen protagonizando varias peleas escandalosas, tanto en televisión como en las redes sociales.

Con Ángel de Brito de vacaciones, las ‘angelitas’ se rotan en el rol de conducción. Sin embargo, Graciela explicó el motivo por el que declinó el ofrecimiento y habló de su espinosa relación con Fernández.

“No le dirijo la palabra y y no quiero me que me la dirija. Es preservación; cruzó una frontera que no había que pasar”, comenzó Alfano, ante la consulta de Yanina Latorre, al frente del ciclo de eltrece, este martes.

“Pongo el límite donde lo tengo que poner, y tengo claro lo que quiero y es simple. No me molesta compartir el piso con ella, yo he trabajado con mucha gente. Una va avanzando en la vida, y entiende que hay cosas que se toleran y cosas que no”, concluyó la reconocida artista.

