Graciela Alfano habló de su estado de salud tras superar dos cánceres y el COVID

La salud de Graciela Alfano (70) es de hierro, sobre todo teniendo en cuenta las duras enfermedades que superó en el último año: un cáncer de riñón y otro de tiroides.

"Acabo de salir de un covid. ¿Vieron que no había más? Bueno, a mí me dio", reveló la actriz en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ante el asombro de Carmen Barbieri, Graciela aclaró: "Fue hace tres semanas".

Más sobre este tema Graciela Alfano habló a corazón abierto del cáncer que superó: "Nadie se lo merece"

"Todavía estoy con un poco de resfrío y con la voz un poco tomada. El covid te deja el cuerpo cansado", cerró Graciela Alfano.

GRACIELA ALFANO RECORDÓ SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y CÓMO LO SUPERÓ

Por otra parte, Graciela Alfano recordó el traumático fin de año que pasó a causa de dos cánceres.

Más sobre este tema Graciela Alfano presumió una microbikini flúo desde la playa: "Brillando cada día más"

"El 1 de septiembre me operaron el riñón y me lo sacaron con un tumor de 9 cm. Y el 1 de noviembre me extirparon la tiroides con un tumor", afirmó.

"El 1 de septiembre me operaron el riñón y me lo sacaron con un tumor de 9 cm. Y el 1 de noviembre me extirparon la tiroides con un tumor". G-plus

Entonces, expresó elocuente: "La pasé como el traste".

Ahí, Alfano explicó que toda su vida se cuidó la salud, y por esa misma razón el médico dijo que fue clave para su inédita recuperación: "Gracias a todo lo que hiciste estás como estás".

Más sobre este tema Graciela Alfano cumple 70 años y lo celebra en la playa: "A soplar velones"

Así, Graciela Alfano concluyó: "Cuidarse no es inútil, pero te puede dar algo".