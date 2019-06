¡Grabada infraganti! La furia de Karina La Princesita contra el jurado del Bailando: "¡Me chup... un huevo!"

Siempre picante, Karina La Princesita no teme en decir lo que piensa. En la noche del martes, la cantante protagonizó un momento de furia, tras recibir un bajo puntaje en Súper Bailando 2019.

La artista realizó una interpretación de Con altura, de Rosalía, y cosechó tan solo 15 puntos. Tras recibir la dura devolución, estalló contra el jurado en el detrás de escena, sin saber que la estaban grabando.

“¡¿En qué me equivoqué?! No me equivoqué en nada. Me chup… un huevo a mí. ¡No me equivoqué en nada!”, se la ve reclamar indignada a Karina, en las imágenes que mostró Los Ángeles de la Mañana.

Luego, Karina brindó una nota a la notera del ciclo de eltrece y brindó su descargo. “No pasa nada con el puntaje, así me pongan un cero, lo acepto. Sé que es un show. Ahora, si me van a decir que me equivoqué, cuando no, me molesta un poco”, aseguró la artista.

