Gómez Rinaldi muy irónico sobre la diferencia de edad entre Rusherking y la China Suárez

Desde que trascendió que mantenían una relación afectiva, el romance de la China Suárez (30) y Rusherking (22) llamó la atención de los medios, entre otras cosas, por la diferencia de edad entre el músico y la actriz, algo que sacó a relucir la ironía de Daniel Gómez Rinaldi (54).

En Implacables, Susana Roccasalvo se aprestaba a presentar una nota que le hicieron al cantante santiagueño a la entrada de los Premios Gardel cuando el panelista no pudo reprimir un ácido comentario sobre la pareja.

“Estuvimos con Rusherking. ¿Cómo no vamos a estar nosotros? Es amoroso ese chico, me encanta”, dijo Roccasalvo, notablemente admirada de la popularidad de Thomas Tobar.

GÓMEZ RINALDI, MUY FILOSO SOBRE EL ROMANCE DE LA CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING

“Estuvo de festejo el otro día… el del día del niño”, lanzó Gómez Rinaldi, con una sonrisa de oreja a oreja en su cara mientras la conductora miraba a cámara diciendo: “Lo dijo Rinaldi, no yo”.

“Con ese humor, la China se ríe también. El otro día le dijeron ‘qué grande que está Amancio’, y ella contaba ‘Cuando me lo dicen con humor, yo me río’ y no se hace tanto problema”, acotó Naiara Vecchio.

“Él se está acostumbrando a tanta exposición porque era conocido en el mundo de la música adolescente, pero ahora lo conocemos todos”, agregó por su parte Fabiana Araujo.