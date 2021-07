Gloria Carrá se postuló para formar parte de MasterChef Celebrity 3: "Cocino bien y me tengo buena fe"

Si bien sus mayores pasiones son la actuación y el canto, Gloria Carrá reveló que también le encanta cocinar. Por eso, aprovechó una entrevista para postularse a la tercera temporada de MasterChef Celebrity (Telefe).

"Nunca me tentaron para MasterChef pero cocino bien. Me parece que el formato está bueno, yo veía los de afuera estos no los vi. Escucho los comentarios y a veces veo algo que suben a Instagram, no lo vi nunca entero pero me parece que es divertido. Postúlenme, me tengo buena fe", afirmó, súper segura de sí misma, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En la misma línea, contó que cocina muy bien platos vegetarianos y reveló el motivo. "Mi hija es vegetariana, Amelia, así que me la tengo que rebuscar para cocinarle a ella. Hago muy bien todo lo que es salado, con lo dulce no me llevo bien porque necesita las medidas justas", reveló.

Más allá de que le gustar cocinar, a Gloria le encantaría incorporarse a MasterChef porque se siente cómoda con el formato y le parece súper divertido. “La gente está enganchada. El otro día fui a la pescadería a comprar y el que me atiende me preguntó por qué no iba a MasterChef... Y me dijo que se re enganchó. Me parece que está buenísimo mirar algo que te entretiene y divierte", cerró, motivada.

¿La llamarán?