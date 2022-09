Gladys La Bomba Tucumana apuntó muy fuerte contra Karina La Princesita: "Nunca deseó tener buena relación conmigo"

Siempre dispuesta a hablar sin filtro, Gladys La Bomba Tucumana criticó filosa a Karina La Princesita.

La cantante, que compartió con su colega el Bailando 2017, contó que Karina jamás habría querido tener "buena relación" con ella.

Además, remarcó que le hubiese gustado forjar un vínculo con la ex del Polaco. Sin embargo, no lo logró.

GLADYS LA BOMBA TUCUMANA APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA KARINA LA PRINCESITA

Gladys habló con Por si las Moscas por La Once Diez y declaró: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca".

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...".

"Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca". G-plus

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", reflexionó Gladys sobre su tensa relación con Karina.