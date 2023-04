Gimena Accardi recordó a su mamá el día que hubiera cumplido años e impactó por su parecido: "Sí, somos iguales"

Gimena Accardi rememoró con inmensa ternura a su mamá, quien falleció cuando ella tenía 18 años, el día que hubiera cumplido años.

La pareja de Nicolás Vázquez compartió las fotos más lindas de su madre en uno de sus cumples y remarcó que la recuerda todos los días, con mucha más intensidad en estas fechas tan significativas.

Además, destacó su inmenso parecido físico. "Sí, somos iguales... Hoy, como todos los 24 de abril, la pienso un poco más que de costumbre. Tuve una mamá muy espectacular, qué querés que te diga", expresó, muy dulce.

TIERNO MENSAJE DE GIME ACCARDI A NICO VÁZQUEZ POR SU DEBUT EN TOOTSIE

Emocionada, Gime describió tanto la comedia musical como el trabajo de su pareja con inmensa ternura.

"Es TODO una maravilla, me reí y me emocioné fuerte, siento una profunda admiración y orgullo por vos amor... Lo hiciste una vez más, este personaje te calza perfecto y lo hacés extraordinario. No dejás de sorprenderme y todo el tiempo dejás la vara altísima, te amo tanto... Sos el UNO", le dijo.