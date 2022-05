Gimena Accardi contó cómo está hoy su relación con China Suárez: "Éramos como hermanas"

Algunos años atrás, Gimena Accardi rompió su gran amistad con la China Suárez al considerar que la ex de Benjamín Vicuña no estuvo a la altura de los acontecimientos durante el duelo por la muerte del hermano de Nico Vázquez, Santiago.

Este miércoles, la actriz visitó LAM , donde Pía Shaw logró encontrar la fórmula para preguntarle sobre la China consultándole sobre la cena que compartieron con David Bisbal y Nico Vázquez, y Gimena recordó que su colega “cocina muy bien”.

“¿Está todo bien con la China?”, quiso saber Ángel de Brito. “Sí, no reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas literalmente. Pero está todo bien”, dijo Accardi.

GIMENA ACCARDI HABLÓ SOBRE SU ACTUAL VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ

Cuando Ángel quiso saber si había “bandos” en los Casi Ángeles, la actriz aclaró que: “todos nos llevamos bien con todos, pero con la China éramos muy, muy amigas. Con ella tengo buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en muchos eventos”

Sin embargo, Gimena aclaró que la China no es su amiga pero “es una persona a la que quiero y le deseo lo mejor”, y eso generó que Yanina Latorre le preguntara cómo la ve ante los ataques de la prensa por los escándalos como el que vivió con Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Me molesta cuando muchos van solo a uno. A veces pido ‘alguien que la defienda’”, dijo. “Pero no le pasa a todo el mundo lo que le pasa a ella, o a Wanda o a x persona. También hay una cosa de generar cierto choque”, le explicó De Brito.

“Para mí, lo que le pasa es que da notas y se pone nerviosa. Para mí se pone nerviosa”, la defendió Gimena, y Andrea Taboada le preguntó si ve posible recomponer la relación con la China en un futuro próximo.

“No sé ahora. No sé. ‘Nunca digas nunca’. Yo creo que es como cuando te separás de un novio y que queda todo bien pero que no volvés. La verdad es que la quiero mucho y le deseo lo mejor y no me gusta que le den tanto. Entiendo, pero que no le den tanto. Sufro”, cerró.