Gime Accardi apoyó a Nico Vázquez en su debut de Tootsie: "No tengo palabras para describir lo que siento"

Gimena Accardi acompañó a su pareja, Nicolás Vázquez, a su debut en Tootsie, reconocida comedia musical que el actor protagoniza.

La actriz se sacó una foto con su novio en su camarín, "montado" como el personaje, y le dedicó un dulce mensaje haciendo hincapié en que siente total admiración y orgullo por él.

"No tengo palabras para describir lo que siento", admitió junto a las fotos más lindas de la función, que se llevó a cabo en el Teatro Lola Membrives.

DULCE MENSAJE DE GIME ACCARDI A NICO VÁZQUEZ POR SU DEBUT EN TOOTSIE

Emocionada, Gime describió tanto la comedia musical como el trabajo de su pareja con inmensa ternura.

"Es TODO una maravilla, me reí y me emocioné fuerte, siento una profunda admiración y orgullo por vos amor... Lo hiciste una vez más, este personaje te calza perfecto y lo hacés extraordinario. No dejás de sorprenderme y todo el tiempo dejás la vara altísima, te amo tanto... Sos el UNO".

"Párrafo aparte para la dirección de Mariano y todo el equipo técnico, la producción, la escenografía, la música, las luces, el vestuario, y todo ese mega elenco de talentosos que brillan y ensamblan perfecto... Y mi bro, la protagonista MÁS COMPLETA de calle Corrientes, estás fantástica Julieta Nair Calvo...".

"Ahora si, llegó Tootsie al teatro y todo es magia... Vayan a verla", cerró Gime, siempre muy dulce y compinche con Nico.