Giannina Maradona celebró los 10 de su hijo, Benjamín: mirá el candy bar del festejo de cumpleaños

“Hace 10 años que mi vida es más linda porque llegaste vos y me diste la tarea más linda y difícil de ser tu mamá. Me complementaste, me enseñaste el amor incondicional, me devolviste las ganas de jugar y reír sin parar”, con esas palabras Gianinna Maradona empezó un mensaje dedicado a Benjamín, su hijo fruto de su relación con Sergio "Kun" Agüero, por su cumpleaños.

La hija de el Diez compartió fotos de la fiesta que le hizo a su hijo por sus 10 años y mostró las delicias dulces que sirvió en el festejo con temática de Capitán Tsubasa, el reboot del anime de los 90, Supercampeones: una torta con una pelota de fútbol, alfajores de cookies, cupcakes y decoración alusiva al mundo del fútbol fueron parte del candy bar.

¡Qué rico! Mirá las fotos de la mesa dulce del cumpleaños de Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona.

Fotos: Instagram Otti Dulces