Gianinna Maradona explotó contra Jimena Barón y la desmintió sin filtro: "Hacía media hora que nos conocíamos"

Gianinna Maradona cruzó fuerte a Jimena Barón, luego de ser blanco de un tremendo mensaje de la cantante, en el primer show que dio en el Teatro Ópera, de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de cantar La Araña, canción en la que Jimena describió a Gianinna como una amiga traidora por tener un romance con Daniel Osvaldo, Barón hizo una explosiva introducción.

Más sobre este tema Jimena Barón abrió el Mala Sangre Tour con un mega show y vivió con Momo un emotivo momento sobre el escenario

"Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas", dijo la cantante, con su voz en off, antes de dedicarle La Araña a la hija de Diego Maradona.

Más sobre este tema La firme postura de Jimena Barón tras el acercamiento de Dalma Maradona: "Veré si es así; a mí no me llegó ningún mensaje"

GIANINNA MARADONA DESMINTIÓ A JIMENA BARÓN Y LA CRUZÓ SIN FILTROS

Receptiva del letal palito de Jimena Barón, Gianinna Maradona hizo un explosivo posteo en Instagram, en el que no solo negó la amistad con la cantante, sino que dio su propia versión de los hechos.

"Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví", comenzó Gianinna.

"Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas y personas me hice cargo sin tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos". G-plus

"De qué cosas/personas me hice cargo sin tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos", continuó, picantísima con Jimena Barón, a quien no nombró directamente en todo su descargo.

Enojada, Gianinna prosiguió con su defensa: "Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos".

"El lobo siempre va ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin", concluyó Maradona, durísima con Jimena Barón y feliz con su historia de amor con Daniel Osvaldo.