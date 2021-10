Gianinna Maradona contó la charla con su hijo en medio de la polémica por las declaraciones de Mavys Álvarez: "Nadie me va a explicar quién es el Babu"

A días de su fuertísimo descargo con exabrupto incluido tras escuchar las declaraciones de Mavys Álvarez, la cubana que estuvo con Diego Maradona durante tres años cuando tenía 16, Gianinna Maradona volvió a defender públicamente la memoria de su papá.

Nuevamente muy activa en las redes sociales, la hija del Diez compartió un video de una cuenta fan de Diego y se mostró muy agradecida por los gestos de amor de los fanáticos de su papá en medio del escándalo por el descargo de Mavys.

Acto seguido, reveló que charló largo y tendido con su hijo, Benjamín Agüero, y que el nene tuvo una tajante respuesta de su parte cuando ella quiso explicarle distintos hechos que protagonizó Diego en su vida.

"Por eso, después de hablarte mil horas, vos me respondiste cortito y al pie: 'Nada me va a cambiar lo que yo siento por el Babu, nadie me va a explicar quién es él", escribió Gianinna, enternecida.