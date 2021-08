El gesto de Ricardo Montaner con Lali Espósito en La Voz Argentina que despertó comentarios en redes: "La cara no acompaña"

La familiaridad con la que se tratan Ricardo Montaner y Lali Espósito en La Voz Argentina es uno de los puntos fuertes del reality, al punto de que la cantante dijo en varias oportunidades que se siente parte de la familia de su colega. Sin embargo, un gesto de papá de Mau y Ricky para con la estrella de Sky Rojo provocó un gran debate en las redes sociales y Rodrigo Lussich opinó que la cara de ella lo dice todo.

En Los Escandalones, mostraron el momento en el que Montaner pasa su brazo por detrás Lali y apoya su mano a la altura de su cintura, provocando que ella realice un gesto que para algunos era para liberarse de ese abrazo. “Las redes ardieron con esto que pasó en La Voz. La biblioteca está dividida: la mitad cree que ella le quiso agarrar la mano y apoyarla sobre ella en un gesto fraternal, y la otra mitad cree que ella lo quiso sacar”, señaló Lussich.

“El tema es que la cara de ella da lugar a dudas. La cara no acompaña. Pero demás, si se la quería agarrar, ¿por qué no la deja?”, le preguntó Lussich al panel y recibió una explicación de Evelyn Von Brocke. “Yo creo que es un tema de la cuarentena, que después de tanto tiempo que nadie nos toque y cuando alguien te toca, uno salta”, le contestó la ex de Fabián Doman sobre el momento que protagonizaron Ricardo Montaner y Lali Espósito.