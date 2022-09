El gesto de Mauro Icardi que impulsó a Wanda Nara a confirmar la separación: "Eso era un límite"

La actitud de Mauro Icardi frente a la confirmación de Wanda Nara de que están separados fue criticada a fondo por Adrián Pallares, al punto de detectar el punto de quibre del matrimonio tras 9 años.

"Estamos frente a un hombre muy tóxico. Pero muy tóxico, que cuatro horas antes de que ella anunciara la separación estaba diciendo que quería tener un hijo varón", afirmó el conductor de Socios del Espectáculo.

Entonces, Pallares analizó la reacción inmediata de Wanda en redes sociales: "Con lo cual, ella vio que eso era un límite y salió a decir 'sí, señores. Estamos separados'".

Pallares y el punto de quiebre para Wanda: "Cuatro horas antes de que ella anunciara la separación estaba diciendo que quería tener un hijo varón" G-plus

Al final, Adrián Pallares fue contundente al reflexionar sobre el inminente divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras nueve años y dos hijas en común: "Ella se quería separar, y lo bien que hace. (…) Ella se separó de él en octubre del año pasado, cuando pasó ese sábado con el escándalo (del affaire de su marido con China Suárez). Ella quiso en algún momento reencauzar la familia".

RODRIGO LUSSICH FULMINÓ A MAURO ICARDI TRAS LA SEPARACIÓN DE WANDA NARA

Por otra parte, Rodrigo Lussich fue letal al referirse a la "toxicidad" de Mauro Icardi "que más allá de la broma se pone espesa" en el contexto de su ruptura con Wanda Nara.

"No solo le metió los cuernos, sino que después se hace el carnero degollado, viene a pedir perdón, decir que por favor no lo dejen, seguir por los chicos. Sigamos. Es un denso, un goma, un pesado que no ha parado de querer convencerla cuando la macana se la mandó él. Y después hace un 'como si', una negación absoluta".

"Mauro Icardi demostró una vez más con esos posteos, que después borró ante la contundencia de los dichos de Wanda Nara, que es el goma que supimos conocer el año pasado cuando pasó lo de China Suárez. Es un muchacho con una limitación fuerte para expresarse públicamente", fulminó el periodista.