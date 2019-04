En medio del conflicto entre Luciana Salazar y Analía Franchín (luego de que la periodista analizará cómo la gente ve la relación de Marley con su hijo Mirko y la de modelo con su pequeña Matilda), Martín Redrado tuvo un gesto con su ex que generó respuesta.

"Esto es lo único que voy a contar de todas las conversaciones privadas que tuvimos con Salazar. Luciana me dijo que Martín le tenía miedo porque ella tenía una gran cantidad de mensajes y videos en los que él estaba involucrado", fue uno de las polémicas declaraciones de Franchín en Intrusos.

Lejos de pasar por alto el comentario, el economista recurrió a Twitter para hacer su descargo: "Nunca me sentí ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación, @analiafranchin".

Nunca me sentí, ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación @analiafranchin. — Martín Redrado (@martinredrado) 10 de abril de 2019

Aquel gesto no pasó desapercibido para la mamá de Matilda, tal como ella mismo lo contó: "No me lo esperaba. No salió a hablar por el tema de Matilda en sí, sino porque a él lo metieron en el conflicto. Esta persona que empezó con un tema mío directo con ella por una cuestión de mi hija, terminó ensuciando a gente que no tenía nada que ver", reveló en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"(Franchín) dijo que yo lo extorsionaba a Martín y otras barbaridades. Buscó otros frentes para poder atacarme y le salió el tiro por la culata. El tweet (de Redrado) me sorprendió gratamente y creo que en el fondo no sólo lo hizo por mí, sino también por él porque lo tildaron como que una ex lo extorsionaba, un horror", agregó.

Luciana Salazar: "Le mandé un mail a Redrado y le agradecí su tweet. Él me dijo que estaba todo bien, la mejor, y nada más". G-plus

Indagada por si existió una charla tras este conflicto, Luli se sinceró: "Le mandé un mail y se lo agradecí. Él me dijo que estaba todo bien, la mejor, y nada más". Y cerró: "¿Si él ahora está en pareja? No tengo ni idea. No, no sé, no me meto en la vida privada de la gente. No me interesa tampoco".

