Germán Martitegui le respondió contundente a Ángel de Brito tras sus dichos: "Yo no soy antipático, soy tímido"

Germán Martitegui le respondió tajante a Ángel de Brito luego de que dijera que le pareció un “asqueroso”. En diálogo con el radial Polino Auténtico, el chef desmintió al periodista.

“Ángel dijo que te vio en la gala de Los Personajes del Año y como que te comiste el personaje de Masterchef”, le contó Yanina Latorre al cocinero, quien respondió: “Yo no soy antipático, soy tímido”.

Entonces, el jurado de Masterchef Celebrity explicó: “Yo soy una persona súper educada, cuando llego a un lugar saludo a todo el mundo. Ese día me había tomado tres copas”.

LA IMPRESIÓN DE ÁNGEL DE BRITO DE GERMÁN MARTITEGUI DESPUÉS DE CRUZARSE EN UN EVENTO

Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la Mañana la impresión que tuvo de Germán Martitegui tras cruzárselo en la gala de Los Personajes del Año.

“Martitegui me pareció un asqueroso la verdad. Es muy antipático. Y a mí no me importa que sea su perfil, si yo no estoy cocinando”, expresó el periodista en su programa.