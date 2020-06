Gerardo, nuevamente eliminado de Bake Off: "No me gané nunca el delantal celeste, pero sí el de mis amigos"

Cinco de los seis participantes que quedaban al inicio de la edición de Bake Off el gran pastelero de este domingo despidieron a Gerardo, el nuevo eliminado del ciclo. El mendocino falló visiblemente una de las tres pruebas, y eso le valió la eliminación.

El participante era el único que quedaba del grupo que regresó en el repechaje ya que Marcos se fue hace algunas semanas, en tanto que Carolina dejó la carpa el domingo pasado. Ahora le tocó el turno a Gerardo, que convirtió en viral su tarta de fresas cuando se desmoronó frente a sus ojos y lo dejó muy mal parado frente al jurado.

"Sé que la pastelería es exacta, sé que todo está medido y calculado pero la pastelería nunca me va a decir la cantidad de amor que le puedo poner a mis preparaciones. Todas, algunas bien hechas y otras mal, tuvieron mi amor. Para nosotros, que nos dedicamos a esto, tener el delantal con tu nombre es buenísimo", dijo Gerardo entre lágrimas.

"No me gané nunca el delantal celeste, pero sí me gané el delantal de mis amigos, ese es el que me llena de emoción y que me hace ser el pastelero amateur que quiero ser", cerró el mendocino, y contagió su emoción a Paula Chaves y al jurado, en especial a Christophe Krywonis.