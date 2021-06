Georgina Barbarossa se quebró ante las felicitaciones del jurado de MasterChef a Gastón Dalmau: "Es como mi hijo"

Tras la eliminación de Alex Caniggia, Gastón Dalmau se perfila ahora como uno de los candidatos más firmes para ganar MasterChef Celebrity 2 y este miércoles recibió una catarata de felicitaciones del jurado por su cheesecake de matcha con pasta de avellana y dulce de leche. Él momento fue tan emotivo que Georgina Barbarossa se quebró al aire y reconoció que para ella el actor es “como su hijo”.

“Es un cheesecake excelente, pero en lo particular yo estoy muy contento. No nos podemos dar abrazos, pero estoy muy orgulloso de vos, Gastón. Me enorgullece que hayas podido dar otro paso, te superes, y estés entre los seis mejores”, le dijo Damián Betular a Gastón. Tras que Donato de Santis calificara su pastel como “un súper cheesecake”, Germán Martitegui reconoció que el postre es “el mejor plato que hizo hasta ahora”, y eso coronó la mejor noche del actor en el reality.

En el fondo, Georgina Barbarossa comenzó a lagrimear y ante la preocupación de Claudia Fontán no pudo evitar reconocer que Gastón Dalmau “es como si fuera su hijo”. “Me da alegría ver el crecimiento de los chicos. Me da mucha alegría porque se rompen el alma. Me emociona mucho”, dijo la actriz a instancias de Santiago del Moro.