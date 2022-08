Georgina Barbarossa se abrió Tinder y enumeró los requisitos que debe tener un hombre: "Dentadura completa"

Georgina Barbarossa está trabajando a full, por eso optó por las apps de citas para conocer a un posible candidato.

Al tener poco tiempo para conectar con un hombre su cotidianidad, la conductora de A la Barbarossa se bajó Tinder.

"Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme", admitió en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

QUÉ BUSCA GEORGINA BARBAROSSA EN UN HOMBRE

"Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan. Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos...".

"Que me hable bien, que me conjugue bien", son las características que la conductora espera de una potencial pareja.

Y se despidió aclarando que, por ahora, no sale con nadie.

¡Clarísima!