La genial coreografía de Flor Vigna junto a Mati Napp y Facu Mazzei en el ritmo grandes éxitos del Súper Bailando

En "grandes éxitos", el nuevo ritmo del certamen de ShowMatch, buscan que los participantes realicen bailes con música de temas súper populares. Flor Vigna fue encargada de abrir el ritmo y demostró por qué fue bicampeona del Bailando.

Acompañada por Facundo Mazzei y Mati Napp, con el que hablaron en la pista del chape que tuvieron, y dos bailarines más, Flor bailó Everybody get up de la boy band británica Five. La energética coreografía hizo que todo el jurado y el BAR coincidan en la excelencia de la actuación. ¿Su puntaje? 29 puntos, una altísima calificación que puso bien alta la vara.

¡Increíble baile! Mirá a Flor Vigna, Mati Napp y Facundo Mazzei en el grandes éxitos de ShowMatch.

