Gastón Trezeguet eligió entre Santiago del Moro y Jorge Rial al mejor conductor de Gran Hermano

El éxito arrasador de Gran Hermano 2022 instaló el debate respecto de quién es el mejor conductor del reality entre Santiago del Moro y Jorge Rial, y Gastón Trezeguet se la jugó sin dudarlo.

"Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen", analizó el participante de los debates del show de Telefe.

Luego, el estratega de la primera edición argentina de Big Brother, que estuvo a cargo de Soledad Silveyra, concluyó en una nota con La Nación: "Rial no era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor".

Polémicas al margen, Gastón Trezeguet se sinceró: "En realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción".

GASTÓN TREZEGUET RECORDÓ CÓMO FUE SU PASO POR EL PRIMER GRAN HERMANO ARGENTINA

Por otra parte, Gastón Trezeguet blanqueó el desconcierto generalizado al entrar en la casa más famosa: "Lo que nos dijeron es que íbamos a estar aislados con gente que no se conocía entre sí y que, de acuerdo a cómo vos estabas adentro, permanecías más o menos tiempo. Esa era la información que nosotros teníamos",

"Ni los que estábamos adentro ni la producción sabíamos el fenómeno que iba a generar y qué era lo que la gente iba a bancar o no. Ahora podés llegar a tener una teoría de quién va a ganar, pero en ese momento no", continuó.

"Entonces al no tener una teoría, yo tenía que llegar al último día y que la gente elija lo que tenga que elegir. Nadie lo encaró de esa manera, eso fue lo que más se me criticó en su momento. Me decían que manipulaba y hacía que la gente se vaya, pero ese es el punto del juego", cerró Gastón Trezeguet.