El actor, además de aclarar que sigue hablando con su ex, hizo un llamativo hincapié en la "excelente" relación que mantiene con la modelo.

Tras un año y medio de noviazgo, un anuncio sorprendió a todos: Gastón Soffritti y Stefanía Roitman reconocieron públicamente que estaban separados. Al mismo tiempo, ambos dieron la noticia a través de sus redes sociales y aprovecharon la oportunidad para aclarar que la ruptura fue de mutuo acuerdo.

Recientemente soltero, el actor que brilla en la obra teatral Gente feliz, reveló que sigue hablando con su ex. "No cortamos del todo. Eso nunca me había pasado, que esté todo bien después de cortar un noviazgo. ¡Es un placer! Ella es una persona excelente que quiero que esté siempre en mi vida", expresó, sincero, Gastón.

Y, antes de finalizar con su reflexión, el actor dejó muy en claro que no descarta la reconciliación: ¡volvería a apostar al romance con Stefi!

"Yo podría volver en cualquier momento. No cerramos ninguna puerta. El amor no desapareció, sino que en este momento se transformó en esto. Más adelante, puede ser que volvamos o que cada uno encuentre otra cosa. El tiempo lo dirá", finalizó, contundente.

¿Habrá reconciliación?

