Gastón Soffritti reveló qué lo enamoró de Cande Molfese: "Nunca está de mal humor"

Desde que Gastón Soffritti y Cande Molfese confirmaron su noviazgo, se muestran públicamente alegres y enamorados.

Sin embargo, recién ahora él habló por primera vez sobre su relación con la actriz. Y reveló qué lo enamoró de ella.

Además, contó que a Cande la conoce de antes, pero que en el pasado jamás pasó algo romántico entre ambos.

"Bueno, con Cande nos conocíamos de antes, de cruzarnos en varios lugares, pero nunca nos había pasado nada, así sentimental", contó en diálogo con Gente.

GASTÓN SOFFRITTI REVELÓ QUÉ LO ENAMORÓ DE CANDE MOLFESE

"Me parece una mina super emprendedora, mega talentosa. Es una persona que me generaba mucha admiración, me decía: 'Mirá la cantidad de cosas que hace esta piba. Cómo va para adelante'".

"Además, compartimos momentos de vida parecidos, los dos pasamos por proyectos para chicos muy exitosos en donde después está esta bajada de la que hablábamos antes, y hablaba con ella de lo difícil que fue el después de esos proyectos".

"Siempre estaba con una sonrisa tirando hacia adelante y a mí esas cosas me enamoran". G-plus

"Después tenía algo que me llamó mucho la atención, que estábamos grabando una publicidad larguísima en Ushuaia donde estuvimos como 16, 17 horas grabando, y estás cansado, encima hacía frío con 3, 4 grados bajo cero, y Cande nunca jamás se puso de mal humor".

"Siempre estaba con una sonrisa tirando hacia adelante y a mí esas cosas me enamoran, esa parte de la gente donde a todo le pone buena onda. Eso me llamó mucho la atención en un principio", contó Gastón, enamorado de su novia.

