Gastón Pauls contó por qué rechazó actuar en Pequeña Victoria: "Si me metía en esa novela no podía hacer cine"

En los últimos años Gastón Pauls hizo un gran cambio: en su esfuerzo por alejarse de sus adicciones, encontró en la predicación de sus duras experiencias de vida y en la palabra de Dios un nuevo rumbo. Este camino llegó acompañado por otros tiempos y motivaciones, como su deseo de abocarse al cine, una de sus grandes pasiones.

Y en ocasiones, ese sueño de dedicarse de lleno a la pantalla grande implica tener que rechazar propuestas muy atractivas para protagonizar tiras. En diálogo con la revista Pronto, Pauls reveló que en este tiempo se vio obligado a declinar una oferta de Netflix y a la posibilidad de ser parte de Pequeña Victoria, la novela de Telefe.

¿Por qué dejó pasar Pequeña Victoria? "Si me metía en esa novela, no podía viajar al Festival de Venecia, por ejemplo, y decidí no hacerla", explicó el actor de Nueve Reinas, que en los últimos años estuvo compenetrado en diversos rodajes y presentando películas en renombrados festivales del cine, como Venecia y San Sebastián.

Pauls aclaró que su postura de no hacer tiras por el momento "no es una cuestión de principios". "Para hacer cine tenés que tener el tiempo y la televisión no te da ese tiempo que se necesita", explicó el actor, que entre sus últimos trabajos se cuenta el film sobre el pastor evangélico Luis Palau.