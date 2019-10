Gabo Usandivaras regresó a ShowMatch tras la muerte de su madre: "Está conmigo"

Hace una semana Gabo Usandivaras recibió el golpe de la muerte de Gachi, su madre, quien luchaba contra un cáncer. Tras su ausencia de ShowMatch, el bailarín regresó para el duelo y compartió su dolor por el momento que vive.

"Hoy se cumple una semana desde que mi mamá se fue. Más allá de que fue un tratamiento largo, nunca se me pasó por la cabeza que ella no iba a poder superarlo. El lunes pasado fueron noticias muy rápidas y el mismo martes fue que ella se fue y en esta semana la verdad que no he podido bailar, que es la pasión que yo tengo, de descargar. Y todo esto, toda mi fuerza, todo mi esfuerzo era por la vieja y es raro llegar a casa y no tenerla”, aseguró.

"Saber que no hay un llamado posterior a un baile y un montón de cosas. Pero es la misma vida. El dolor no te lo calma ni nada ni nadie. Pero hay que continuar, con amor". G-plus

“Saber que no hay un llamado posterior a un baile y un montón de cosas. Pero es la misma vida. He representado varias veces a un sueño en la lucha contra el cáncer, y ahora tuve que acompañar a alguien muy importante. El dolor no te lo calma ni nada ni nadie. Pero hay que continuar, con amor", reflexionó.

Más sobre este tema Flor de la Ve y un mensaje que conmovió a todos en el Súper Bailando, tras la muerte de la mamá de Gabo Usandivaras

"Quiero agradecer a mi equipo. Mi familia. La forma en la que nos estamos apoyando. A mi viejo, que perdió a su compañera de 40 años. Es toda una familia la que quedó bastante destrozada”, compartió, triste. “No me va a ver bailar pero me va a sentir porque está conmigo”, finalizó Gabo Usandivaras, a corazón abierto.