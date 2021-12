Gabo Usandivaras habló sobre la muerte de su hermana: "Les pido que prendan una vela"

Luego de que se conociera la triste noticia sobre la muerte de Giselle, la hermana de Gabo Usandivaras que “se fue de una manera muy fea y muy joven, a los 30 años” –tal como lo informó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, el bailarín volcó su dolor en las redes e hizo un pedido especial a sus seguidores.

Más sobre este tema El conmovedor posteo que Gabo Usandivaras le había dedicado a su hermana un año antes de su muerte: "No existe persona más importante en mi vida"

“Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de La Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado”, comenzó diciendo el exparticipante del Bailando en Instagram Stories.

Más sobre este tema Emotivo posteo de Cinthia Fernández a Gabo Usandivaras por la muerte de su hermana: "Enojada con la vida"

Luego, recurrió a la ayuda de los usuarios: “Cada uno tiene su fe, su creencia y, sobre todo, amor. Amos por mí, amor por ella y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o que cada uno desee, y pidan por la luz del alma de mi hermana”.

"Cada uno tiene su fe, su creencia y, sobre todo, amor. Amor por mí, amor por ella y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o que cada uno desee, y pidan por la luz del alma de mi hermana". G-plus

“Manifiesten amor por ella, generen amor por favor, y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía. Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa, pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetazos de Ulises y bailando con ella”, agregó.

"En breve me llega el Fernet y a mi hermana la despido como la viví, y les juro que la siento en mi piel. Así que hacete un Fernet y celebrá su paso por esta Tierra, que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo". G-plus

Y cerró, a flor de piel: “En breve me llega el Fernet y a mi hermana la despido como la viví, y les juro que la siento en mi piel. Así que hacete un Fernet y celebrá su paso por esta Tierra, que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias”.

Más sobre este tema Gabo Usandivaras y el día que contó que su hermana lo iba a ayudar a ser papá: "Ella me va a dar su vientre"

Fotos: Capturas de Instagram Stories