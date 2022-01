Gabo Usandivaras decidió regresar al país tras la muerte de su hermana: "Ahora los necesito"

Muy dolido por la muerte de su querida hermana, Giselle, Gabo Usandivaras compartió en sus redes sociales desgarradoras reflexiones.

En este contexto, el bailarín, que estaba viviendo en México, tomó la decisión de regresar a Argentina para refugiarse en el cariño de sus seres queridos.

A través de sus stories de Instagram, Gabo contó por qué decidió volver a instalarse en su país tras un año y medio viajando por el exterior.

LA DECISIÓN DE GABO USANDIVARAS DE REGRESAR A ARGENTINA

"Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen", expresó, reflexivo.

Y siguió: "He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor; más allá de que hoy me encuentro con muchas herramientas para amar la vida y llevarla adelante, soy consciente y asumo la necesidad de sanarme desde el amor que mi red me puede brindar".

"Amigos, familia, voy de regreso. Preparen los mates, los fernets y las manos para mimarme mucho. Los extrañé y ahora los necesito", cerró.

¡Mucha fuerza!