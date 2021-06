Furioso reclamo de Barby Silenzi al Polaco tras su performance con Julieta Nair Calvo: "Quedé pintada y no me viniste a buscar"

La gala de imitaciones en La Academia ocasionó un nuevo conflicto entre Barby Silenzi y El Polaco, luego de que el jurado marcara con firmeza que la bailarina tenía poco protagonismo en escena.

"Hay una cuestión de ego, Polaco, porque Barby no se merece estar como un florero", le dijo Jimena Barón, luego de ver la performance, en la que él hizo la parte central de la imitación, poniéndose en la piel de Marc Anthony, y ella bailó sutilmente al lado.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso e hizo estallar a Barby fue cuando Marcelo Tinelli le pidió al Polaco que haga una canción a dúo con Julieta Nair Calvo, quien pocos minutos antes había salido al ruedo como Jennifer Lopez, y Barby se sintió completamente "descuida" por su pareja.

Sin disimular la bronca, Barby le pasó factura sin filtro al cantante, detrás de escena y en plena nota con Maite Peñoñori para LAM. "Pensé que te habías ido", le dijo El Polaco a Silenzi, cuando se acercó al lugar. Furiosa, ella le retrucó: "¡Andá a hacer la nota con JLo!".

Tratando de calmar las aguas, el músico explicó: "A mí me hubiera encantado hacer la canción con ella, como Jennifer Lopez, pero nos dijeron que no y ahí partimos de la idea de que haga algo solo".

De brazos cruzados y muy seria, la bailarina le contestó: "Solo, y que ahora cante él con otra mina y yo quede de vuelta al costado, como siempre... Yo supe a último momento que iban a hacer, pero quedé pintada de vuelta".

Dándole la razón a Silenzy, el Polaco agregó: "Desde hoy quedó bien en claro que tiene que participar más. Es mi mujer, yo la amo y dije que si no bailaba con ella, en La Academia, no bailaba con nadie".

Sin embargo, Barby no soltaba el enojo: "Yo me adapto, no me voy a quejar, pero sí me molesta un poco esto de quedar pintada. Te lo dicen y después pasa peor, porque viene otra piba, que no tengo nada contra ella, pero viene y yo me tengo que ir al costado. ¡Me tuve que ir al costado! Quedé pintada como un poste".

Testigo de ese tenso cara a cara, Maite le comentó a Silenzi que la veía con los ojos tristes, y ella cerró el tema, picante y sin rodeos: "Me molestó quedarme allá pintada y que no me vengas a buscar, boludo… Estas cosas me molestan y las tengo que decir porque después me agarra dolor de garganta".