Furioso descargo de Maxi contra Alfa por su reingreso a la casa de Gran Hermano: "Es realmente un asco"

Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano, hizo un furioso descargo en sus redes sociales luego de que Santiago del Moro anunciara que Alfa reingresará a la famosa casa.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a un programa donde a mí me prohibieron estar, me dejaron solamente salir por zoom”, comenzó diciendo el exparticipante.

Luego, continuó con su descargo: “Consulto cuál era la consecuencia de eso, porque digo, yo cumplo las reglas, él no, ¿qué consecuencias tiene? Y no solo que no tiene consecuencias sino que lo premian”.

“Va a entrar al programa, van a darle el gusto, porque saben que les rinde, por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir”, lanzó Maxi.

LA INDIGNACIÓN DE MAXI PORQUE ALFA VOLVERÁ A ENTRAR A LA CASA DE GRAN HERMANO

Maxi se compadeció de sus compañeros por el reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano: “Terrible, un asco realmente, espero que sea una estadía pasajera”.

“Por mis compañeros, porque realmente los compadezco. Después de aguantar tanto, verlo entrar de nuevo a ese tipo va a ser un infierno, pobres”, sentenció.