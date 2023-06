Furioso descargo de Coti Romero tras confirmar su separación del Conejo: "No se dejen engañar"

Coti Romero se descargó sin filtros en redes, luego de confirmar su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga.

La furiosa publicación de la exparticipante de Gran Hermano fue minutos después de que Ángel de Brito anunciara la ruptura en LAM y dejara entrever que Coti estaba interesada en otra persona.

COTI ROMERO ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DEL CONEJO

"¡Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación", informó en primera persona la exparticipante de Gran Hermano 2022.

"Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor", aseguró Coti.

EL ENOJO DE COTI ROMERO TRAS CONFIRMAR SU SEPARACIÓN

"No se dejen engañar con boludeces. Jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar", escribió Coti en una historia que subió a Instagram.

"Una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar más notas. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor, no insistan. Ahora no estoy bien", continuó la correntina.

"Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien", afirmó.