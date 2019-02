Furiosa lluvia de tweets de Amalia Granata en medio de la entrevista de Andrea del Boca en Intrusos

La emisión del lunes de Intrusos estuvo marcada por la visita de Andrea del Boca al piso y el duro video que su hija Anna Chiara envió a Jorge Rial, en el que realiza fuertes acusaciones contra su padre Ricardo Biasotti.

En un momento, Anna Chiara se refirió puntualmente a Amalia Granata, quien defendió públicamente a Biasotti: “Mandás a voceras, que debés financiar para que salgan a defenderte. Porque no hay otra explicación para defender a un poco humano como vos (…) Decile a tu amiga Amalia que no hable más de lo que no sabe, que no mienta, que en vez puede invertir su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer”.

Más sobre este tema Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, contra su padre: "¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío?"

Tras ver a Andrea en el ciclo y el video de Anna Chiara, Granata salió al cruce desde Twitter con una serie de fuertes mensajes: “La señora mitómana que se sienta en los programas de TV a hablar pavadas, ¿¿por qué no nos explica de qué vive actualmente?? ¡¡O sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos!!”, escribió haciendo referencia al procesamiento de la actriz, investigada por presunta malversación de fondos públicos destinados a la realización de una novela que nunca salió al aire.

Granata: "¿Por qué no nos explica de qué vive actualmente? ¡¡O sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos!!" G-plus

Rial le leyó el mensaje de Granata en vivo a Andrea, y respondió: “Nunca la conoció a mi hija, nunca la vio. No puede hablar de cosas que no vio. Que nos acusen de marketineras: les va a venir bien para llenar muchos tweets. No me interesa contestarle. Me dice que tengo que dar cuenta de un dinero del que ya di cuenta. Está en la Justicia”.

Indignada, Granata continuó twitteando y haciendo referencia a la cifra por la que se investiga a Andrea: “Que hable de los 36 millones que deje de desviar el tema #DevuelvanLoRobado. Ni el Estado ni mis amigos me pagan para defenderlos, no todos somos de su condición señora”.

Andrea: "No me interesa contestarle. Me dice que tengo que dar cuenta de un dinero del que ya di cuenta. Está en la Justicia" G-plus

Sobre el video de Anna Chiara, Amalia aseguró: “Tristeza me da el video, ese es el resultado de la manipulación y el odio de esa mujer. Pobrecita, ojalá sea feliz; se lo merece porque le robaron su inocencia con mentiras”.

“Cuando no llegués a fin de mes, acordate de Andreíta que con los 36 millones de TUS impuestos se pasea con el abogado por todos los canales ensuciando al papá de la hija para desviar la causa”, cerró Amalia, muy picante.

La señora mitómana que se sienta en los programas de tv a hablar pavadas porque no nos explica de que vive actualmente????? O sigue viviendo de los 36 millones que nos robo a todos los argentinos !!! — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 18 de febrero de 2019

Miedooooooo 😱 — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 18 de febrero de 2019

Que hable de los 36 millones 🙏🏼 que deje de desviar el tema 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼#DevuelvanLoRobado — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 18 de febrero de 2019

Ni el Estado ni mis amigos me pagan para defenderlos, no todos somos de su condición señora 😘 — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 18 de febrero de 2019

Tristeza me da el video, ese es el resultado de la manipulación y el odio de esa mujer

Pobrecita ojalá sea feliz se lo merece porque le robaron su inocencia con mentiras 🤥 — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 18 de febrero de 2019