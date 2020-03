La furia en vivo de Juana Viale al hablar del joven que viajó con coronavirus en Buquebus: "Es un pelot..."

Si bien son muchos los casos de irresponsabilidad que se dieron en la Argentina luego de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena obligatoria en todo el país, una noticia despertó especial indignación de Juana Viale, quien este sábado reemplazó a Mirtha Legrand en su programa.

Se trata de Luca Singerman (21), un joven que se convirtió en noticia tras viajar de Colonia a Buenos Aires, en un Buquebus con 400 pasajeros, siendo portador del virus.

Visiblemente sorprendida por el hecho, Juana no ocultó su furia: "¿Y qué piensan con las personas, no sé qué adjetivo ponerle, pero del pelotu... que se subió al barco con el coronavirus positivo? Porque ya estaba internado. No contagió, o no se sabe, pero puso en riesgo a 400 personas", expresó la actriz.

Fue entonces que el doctor Diego Montes de Oca, uno de los invitados a la mesa, intervino con una fuerte crítica: "Esa persona no tiene ni amor por sus hijos".

"Ahora, nosotros, como pertenecientes a este país, ¿se le exigiría que lo imputen o que le hagan algo?", indagó Viale, esperando que la persona que se trasladó en el barco tenga la sanción correspondiente.