La furia de Paula Varela porque Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no están nominados en los Martín Fierro

A un día de que se dieran a conocer a los nominados a los Premios Martín Fierro, Paula Varela se expresó furiosa por la falta de reconocimiento de Aptra a la labor de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, tras un 2021 al mando de Intrusos.

Analizando las ternas Mejor Conductor y Programa de entretenimiento y juegos con Damián Rojo, miembro de Aptra, la panelista de Socios del Espectáculo marcó su firme posición.

"Hay que abrir camino a los nuevos, que la rompen. Estos dos conductores que tengo acá vienen siendo aplaudidos por la gente hace un año". G-plus

"El que gana el último año el Martín Fierro, al año siguiente no tendría que estar. Por ejemplo, si Marcelo Tinelli gana el Martín Fierro como conductor, el siguiente año no tendría que estar, porque de un año a otro no deja de ser el mejor", argumento Varela.

PAULA VARELA BANCÓ A LUSSICH Y PALLARES

Mirando a cámara y a los gritos, Paula Varela expresó: "Hay que abrir camino a los nuevos, que la rompen. Aptra no escucha a la gente. Estos dos conductores que tengo acá vienen siendo aplaudidos por la gente hace un año. ¡Yo lo voy a decir!", dijo la panelista, enfática y vehemente.

Acalorada, y con humor, Paula Varela concluyó: "Yo con los Martín Fierro entro en cólera porque si hay algo que me molesta es la injusticia".