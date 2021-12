Pampita se quejó por la cantidad de actos escolares de sus hijos: "¡Tengo 15 en dos semanas!"

Mientras Pampita disfruta de la instancia final de La Academia de ShowMatch (eltrece), sigue el frente de Pampita Online, acompaña a su marido en su nuevo presente como legislador y está atenta a las actividades de sus hijos.

Muy cansada, la conductora se quejó de los muchísimos actos de sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista, que a diferencia de Ana están en edad escolar.

"Quince actos tengo en dos semanas... Acto de inglés, acto de catequesis, acto de gimnasia, acto de fin de año... Me voy a morir en el intento", contó Carolina en Pampita Online remarcando que siente que no llega más a fin de año.

Acto seguido, aclaró que esto no se debe al colegio y subrayó que sus hijos hacen otras actividades en su tiempo libre.

"No todo es culpa del colegio, eh. Hay cosas también que los chicos hacen por fuera del cole y eso me tiene como loca. Yo no vivo tan cerca de todo. Y son todos en distintos horarios; tengo que ir de un acto al otro. No llegamos nunca así", contó antes de afirmar que está re cansada.

¡Falta poco!