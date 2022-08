La furia de la niñera de las hijas de Cinthia Fernández tras el audio de la exempleada de Wanda Nara

La niñera de las hijas de Cinthia Fernández, Janeth Feijo, se mostró furiosa en las redes sociales tras el audio de Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, sobre las hijas de la panelista.

“Me estoy enterando y esto me re molestó, no sé qué es lo que dijo o porqué insultó a mis nenas pero seguro no es nada bueno, quien se cree la empleada de Wanda para hablar de mis nenas”, dijo indignada la mujer.

En sus redes sociales, continuó con su descargo en contra de Carmen: “Antes de hablar primero hayque pesar, podré estar muy lejos pero acá también hay otra leona que defiende a mis niñas”.

“Quien se mete con mis nenas que son un amor, se mete conmigo también, y desde acá Cinthia te hago el aguante”, le dijo Janeth a Cinthia desde su cuenta de Instagram tras el feo momento.

CARMEN CISNERO, REPUDIADA POR HABLAR DE FORMA RACISTA AL REFERERIRSE A LAS HIJAS DE CINTHIA FERNÁNDEZ

En LAM filtraron un repudiable audio en el que se la escucha hablar a Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, de forma racista al referirse a las hijas de Cinthia Fernández.

“Ay, ¿viste a la tarada esta? Cinthia Fernández. Lleva a las neg… esas al programa de Tinelli. Lo vi por el teléfono. Unas neg… f…”, decía la mujer sobre las menores de edad, por lo que Cinthia decidió llevarla a la justicia.

“Se cree que son las hijas de la reina. Horr… esas neg.... Son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regale. Yo no voy a dejar de cuidar a mis Icardi, que son mucho más bonitas”, se la escuchó decir a Carmen con palabras racistas.