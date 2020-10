La furia de Karina La Princesita con Fernanda Iglesias por criticar que no viva con su hija: "¡No soy ninguna boluda! Me van a conocer mala"

Desde que arrancó con su participación como jurado en Cantando 2020, Karina La Princesita peló una personalidad contestaria y muy fuerte. Su enojo más reciente es con Hay que ver y en especial con Fernanda Iglesias, es una prueba más.

“En un programa de televisión, que no sé si nombrarlo, me juzgaban a mí por mandar a mi hija a lo de mi mamá. En Hay que ver Fernanda decía ‘yo no comparto que mande a su hija, que pueda estar lejos’”, lanzó, enojadísima en Los Ángeles de la Mañana porque la periodista había criticado su voluntad de que Sol (13), su hija con El Polaco, pase la cuarentena con su madre para evitar cualquier posible contagio, ya que tanto ella como su ex salen a trabajar afuera.

“Métanse en su vida y fíjense lo que hacen con sus hijos, si es que tienen. No me interesa y no me importa, pero cómo soy como mamá, no. A mí como persona, puedo dejarlo pasar, pero como mamá, no y me van a conocer realmente mala. Con mi hija, no”, lanzó Karina, enojadísima por la declaración de Fernanda. “No entiendo mucho la decisión. No puedo ponerme en ese lugar, tomar la decisión de separarte de tu hija es muy fuerte”, había opinado la panelista del ciclo de José María Listorti y Denise Dumas, frase que hizo estallar a la cantante.

"Yo no soy ninguna boluda. Que me quieran dar clases como jurado, como persona, bueno. Pero no como mamá no se lo voy a permitir". G-plus

“Yo tengo mis razones y es horrible tener que explicar que mi hija tiene problemas respiratorios, que es de riesgo y que si yo quiero hacerlo, gracias a Dios que lo hice”, dijo, en alusión al positivo de coronavirus que dio su expareja. “Yo no soy ninguna boluda. Que me quieran dar clases como jurado, como persona, bueno... Pero no como mamá no se lo voy a permitir”, cerró Karina La Princesita, que incluso amenazó con ir a la Justicia.