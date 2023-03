La furia de Fernando Carrillo con sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2: "Esto es como una agresión personal"

No es la primera vez que Fernando Carillo protagoniza un fuerte encontronazo con los participantes de El Hotel de los Famosos 2. Y en esta oportunidad, el participante compartió su indignación por la atención que recibió mientras desayunaba.

Alertado por la falta de mermelada, Fernando le pidió a Damián Ávila hablar con el gerente, que esta semana es Emiliano Rella. Sin embargo, ante su negativa, estalló sin filtro: “Es insólito que yo pido hablar con la gerencia como huésped que soy”.

“Vengo a buscar mi mermelada, ¡esto es insólito! Pido mermelada y no me la llevan. Esto es como una agresión personal. No puede ser, de verdad. Quiero queso y huevos hervidos. ¡Este es el peor staff que ha pasado por la historia del programa!”.

Más sobre este tema Fuerte cruce de Emiliano Rella con Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2: "Respetá al conductor"

FERNANDO CARRILLO RECORDÓ SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE CATHERINE FULOP EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

En El Hotel de los Famosos 2 se volvió Fernando Carrillo un personaje que genera más odios que amores dentro el reality de eltrece. Esta vez una pelea con Federico Barón consiguió que hable de su divorcio de Catherine Fulop, su primera esposa, de quien se separó en 1994 y a quien, reconoció, engañó incluso en el día de su boda.

“Vos tenés envidia porque yo estoy acá acompañado y vos no y me querés hacer quedar mal”, le dijo el hermano de Jimena Barón, luego de criticar la relación que él tiene con Marian Farjat, haciendo que Fernando hasta hable de Ova Sabatini.

“Yo también sufrí de lo que sea”, señaló, en alusión a sus decepciones amorosas y ahí Federico le recordó su matrimonio con la actriz. “¡Botonazo total!” Catherine también sufrió, la pasó mal”, disparó, haciendo que el galán de Abigaíl se sincere como nunca.

"¡CATHERINE POR ESO ME MANDÓ A LA MIERD…! ME HIZO ASÍ, ME PEGÓ UNA PATADA. … ME DIJO ‘TE VAS DE AQUÍ, CABRÓN, PORQUE AQUÍ EL REY ES OVA’". G-plus

Luego de que Federico le recordó su polémica ruptura con la actriz, en medio de infidelidades Carrillo fue rotundo. “Yo lo sé. ¡Por eso me mandó a la mierd…! Me hizo así…”, cerró, mientras pegaba una patada al aire.