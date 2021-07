La furia de Dalma Maradona al ver que Matías Morla publicó una foto de Diego: "Solo querés que te comenten tus amigos"

Mientras la Justicia sigue investigando si Diego Maradona murió como consecuencia de una mala praxis, sus hijas Dalma Maradona y Gianinna Maradona continuan enfrentadas con parte de su entorno íntimo del que forma parte el letrado del Diez, Matías Morla.

Por eso, cuando el abogado compartió en Instagram una foto de él, Dalma hizo un fuerte descargo a través de sus stories. Muy picante, lo criticó a más no poder por haber limitado los comentarios en la imagen para que las personas no pudieran firmarle.

"¿Hay algo más de cag... que limitar los comentarios? Porque no es que no querés que te comente nadie, sólo querés que te comenten tus amigos. Siempre me vas a parecer un pelot... si limitás los comentarios. No importa quién seas, para eso que nadie te escriba nada", sentenció, sin filtro.

¡Alzó su voz!