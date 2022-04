La furia de Cinthia Fernández por llegar tarde a Momento D por los cortes: "Todo por mantener vagos"

Luego de haber apuntado muy fuerte contra Rodrigo de Paul por su romance con Tini Stoessel, tras los rumores de affaire con China Suárez, Cinthia Fernández volvió a mostrarse muy enojada.

¿Qué pasó? La panelista de Momento D llegó tarde al programa por un corte de tránsito y no pudo evitar su fastidio.

Muy enojada, apuntó fuerte contra los manifestantes por no haber llegado al estudio a tiempo para salir al aire por los cortes.

"A mí me da bronca no poder desempeñar mi trabajo. Por culpa de quiénes? De estos... Mantenemos vagos". G-plus

LA BRONCA DE CINTHIA FERNÁNDEZ POR LOS CORTES DE TRÁNSITO

Ni bien llegó tarde a Momento D, Cinthia se cruzó con el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

“Justo con este muchacho me vengo a encontrar. Hola compañeros, les pido disculpas, la falta de respeto en realidad la cometió ese señor", expresó la panelista, furiosa.

"Porque a mí lo que me pasa le pasa a todo el mundo y encima les quitan el presentismo. Todo por mantener vagos”, arremetió Cinthia.

Y le habló directamente al dirigente.

"A mí me da bronca de verdad no poder desempeñar mi trabajo, de verdad te lo digo. Por culpa de quién, de estos. No era sólo avenida Córdoba, los tenés cortando todas las calles. Te joden la vida, busquen otra manera de protestar porque yo quiero laburar", le dijo.

Antes de cerrar, también fulminó a los manifestantes.

"Muy pocos de los que están ahí, disculpame, pero yo no creo que laburen todos, la mayoría no labura. Me indigna, por qué yo me tengo que bancar esto. Y encima querés pasar y te gritan, te patotean. Mismo también los canas, que les abren como alfombra roja como diez cuadras antes, ¿por qué?”, cerró, enojadísima.