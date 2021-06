La furia de Cinthia Fernández ante la nueva modalidad escolar en pandemia: "Hacen todo mal, son inoperantes"

En plena pandemia, más de una vez Cinthia Fernández se mostró muy cansada por las clases online de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Además de seguir yendo al trabajo de manera presencial, la panelista de LAM (eltrece) tuvo que ponerse al hombro los estudios por Zoom de sus hijas en un contexto signado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Actualmente, la dinámica es otra. Sin embargo, Cinthia no está de acuerdo y así lo manifestó en Twitter. "¿En qué cabeza de equipo de psicólogos entra que manden solo un curso al colegio? ¿Por qué no piensan en un contexto familiar? Tengo 3 hijas no una, ¿qué le digo a las otras dos que una va y el resto se queda en la casa? Todo mal hacen", afirmó en la red, furiosa.

Además, le dedicó un fuertísimo tweet al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Contame que habilitás 30 minutos más clases... ¿Vos llevás a mis hijas, las esperás y las volvés a traer? Nada mejor se les ocurrió en un año que tuvieron para planificar y lo único que planificaron fue cómo robar las vacunas", escribió.

Y siguió, súper enojada: "Son realmente inoperantes, no se entiende las escasas capacidades que tienen para el empleo de sus funciones y el grado de caradurez que manejan. Bajen su sueldo ya no por solidarios con la gente, bájenlo por no cumplir con su cargo de manera eficaz".

Antes de cerrar, se mostró harta de la coyuntura. "País tan hermoso... ¡y lo destruyen! Corruptos de sexta", sentenció la panelista de LAM (eltrece).

