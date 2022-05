El enojo de Cholo Simeone con Carolina Baldini por los dichos sobre su separación: "Dicen que ella rompió códigos fuertes en la familia"

Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que Diego "Cholo" Simeone reaccionó furioso al oír las declaraciones de su exmujer, Carolina Baldini, en LAM, sobre su separación. A tal punto que el DT le envió una carta documento para que no continúe hablando en los medios.

"La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos", había dicho Baldini en el programa de Ángel de Brito.

LA FUERTE BRONCA DEL CHOLO SIMEONE CON CAROLINA BALDINI, SU EXESPOSA

Con información directa en su poder, Paula Varela contó en Socios que Diego Simeone se enojó muchísimo con la aparición mediática de su ex, a 12 años de divorciarse y accionó legalmente.

"El Cholo Simeone está muy enojado con ella. Uno de los textuales que me llegó es 'no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes en la familia y el Cholo no tiene más paciencia'. Esto es después de que ella hablara en LAM", contó la panelista de eltrece.

Y agregó: "A él le molestó que ella quiere vender una película de cuento de hadas, cuando todo fue una bomba en la familia".

Completando la noticia, Varela señaló: "Otro textual dice: 'Diego está enojado con ella, con la situación de que salga a hablar después de 15 años, cuando él nunca habló. Y el daño que ella generó… Él se cansó de intentar cuidar a los hijos'".

Ante la fuerte reacción de Simeone, Paula Varela contextualizó, recordando el motivo de la ruptura: "La información que se hizo pública es que ella le había sido infiel al Cholo con el bañero. Él la perdona y después le volvió a ser infiel con el mismo hombre".