La furia de Carmen Barbieri por la violación en grupo en Palermo: "Quiero que se les vean las caras a esas bestias"

El lunes pasado, una joven, de 20 años, fue violada por un grupo de seis abusadores, a plena luz del día, en el barrio de Palermo. Con bronca por lo ocurrido, Carmen Barbieri opinó del tema, que movilizó a la sociedad.

"Los agarraron infraganti y eso ayuda a que vayan presos", comenzó diciendo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), introduciéndose en el tema que iba a desarrollar con un abogado.

Lejos de querer proteger a los violadores, Carmen miró a cámara y expresó: "Ahora le voy a preguntar al doctor ¿por qué les tapan los ojos, la cara? ¿Qué los cuidan? A mí, por más que me lo expliquen, no lo voy a entender. Quiero que se les vean las caras a esas bestias, inhumanos".

Tratando de analizar el abuso sexual con propiedad, Pampito explicó por qué se dice que la chica fue violada en grupo y no en manada, como se dijo en otras oportunidades.

"Vamos a estar hablando de la violación, que no se dice más en manada. Es violación en grupo. Y esto tiene una explicación, es porque no estamos hablando de animales. Esto me lo explicó Carmela Bárbaro, porque por usar la palabra manada, en España, unos (abusadores) quedaron libres", informó el panelista.