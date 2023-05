Tremendo posteo de Mauro Icardi tras la fuerte versión sobre su supuesta infidelidad a Wanda Nara: "Nunca fui infiel, ni lo seré mientras esté en pareja"

Luego de los tremendos mensajes que intercambió con Moria Casán, Mauro Icardi redobló la apuesta y se encargó de responder una por una las versiones que lanzó Pochis (la creadora de la famosa cuenta de Instagram @gossipeame) al deslizar que Mauro Icardi le habría sido infiel a Wanda Nara.

Después de ver los posteos de Pochis en los que da a entender que el futbolista habría salido con una misteriosa chica el 24 de marzo pasado, Icardi contraatacó sin filtro y con exabruptos incluidos: “A ver Pachi, Pochi, Gachi, como poron… te llames. Con vos, la voy a hacer corta también porque me tenés los huev… inflamados hablando de mí, de mi familia, de mis amigos, y de los que se te canta hablar sin tener un mínimo de información”, expresó en una publicación que subió a Instagram Stories.

“De mí, no vas a poder hablar nunca nada porque nadie, ni de mi entorno, ni de gente conocida, ni gente desconocida, ni nadie va a poder hablar de mí”, agregó, visiblemente furioso y con ganas de dar su versión de esta historia.

Además, Mauro recordó su choque con Moria: “Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana, hace 10 años estoy con la misma mujer y NUNCA estuve con otra mujer, ni lo voy a estar hasta que esté soltero… ni cuando se armó tanto revuelo por una ‘historia’ de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”.

“Te aclaro personalmente que ninguna noticia de las que hablaste de mí desde tu existencia, NUNCA acertaste ni media. Para ser periodista, informante o chusma, hay que tener con qué. ¡Y sobre mí, no tuviste nunca NADA!”, continuó.

Y señaló: “Como dice la frase, ‘el que calla, otorga’. Yo te aclaro que tengo dos huev… grandes como una casa para cerrales el cu… a los ‘viv@s’ como vos y tantos que se la dan de que se la saben todas o les llega toda la data y no tienen la mínima idea”.

Muy seguro de cómo se manejó en su visita a su país natal, el deportista remarcó: “Para terminar, te aclaro que hay 200 personas en Telefe de testigos que me pasé los 5/6 días que estuve en Argentina, sentando en una silla detrás de cámara viendo las grabaciones del programa MasterChef”.

“También me queda claro que no tenés la más mínima idea cuando dijiste que manejé 300 km. Y al final resultó ser Puerto Madero, cuando dijiste el 23, pero resulta que estuve en un casamiento. Cuando pasaste al 24 y resulta que estaba viajando a Estambul. ¿Cuántas excusas más para la página de poron… a la cual te inventás tanto por unos cuántos seguidores y dejar una ‘noticia’ en el aire?”, prosiguió.

Y cerró, filosísimo: “Te repito, quédate tranquila vos y el mundo entero, que nunca fui infiel y nunca lo seré mientras esté en pareja. PD: ¡Si tantas pruebas tenés y te mandan, te autorizo a publicarlas, así tengo con qué contestarte y hacerte mier… públicamente por mentirosa, a vos y a unos cuántos más!”.

¡Tremendo!

EL SINCERICIDIO DE ANTONIO LÓPEZ SOBRE CÓMO ES PARTICIPAR EN MASTERCHEF CON WANDA NARA COMO CONDUCTORA

Pese a que toda su energía está en puesta superar las expectativas de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, Antonio López se sinceró al revelar cómo se siente al ser parte de MasterChef con Wanda Nara como conductora.

“Wanda me hace algunas preguntas y todavía me siento un poco incómodo cuando ella me habla. Todavía no caigo que estoy hablando con Wanda Nara”, contó el participante, a solas, frente a las cámaras.

En cuanto a la charla que mantuvo con la hermana de Zaira Nara, Antonio se mostró muy confiado con su evolución: “Me siento bien. Cada vez empiezo a agarrar un poco más de confianza conmigo mismo”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Poco a poco, intento ir mejorando para no quedarme en la misma zona”.