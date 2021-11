Fuertísimo análisis de Lussich sobre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez: "La gente los odia a los tres porque son villanos"

El escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con China Suárez fue (y sigue siendo) uno de los temas que mayor curiosidad despertaron en Intrusos, pero para Rodrigo Lussich los protagonistas de la polémica despertaron el rechazo popular.

"La gente los odia a los tres, porque básicamente son villanos", afirmó sin dudar Rodrigo.

"No son queribles porque viven ostentando, cagán… entre ellos y demostrándonos los peores valores que podemos tener como seres humanos. Nadie los quiere. Son ideales para odiarlos", completó el conductor.

El lapidario comentario surgió luego de que leyera "el odio de la gente exacerbado, exagerado y enfervorizado" en redes sociales.

Ahí, Adrián Pallares había lanzado su crítica: "Alguien decía que la gente bancaba a Wanda. Pero no. Wanda, Icardi y La China son un trío que no generan cariño ni empatía. Ninguno de los tres. No los quieren".

Rodrigo Lussich y un picante comentario sobre Wanda Nara

El WandaGate ocupó gran parte de la agenda de Intrusos en esta semana, y Rodrigo Lussich aprovechó para chicanear a Wanda Nara.

El jueves, Paula Varela contó: “Wanda en un momento dio una nota en una revista diciendo que la estaban buscando un montón de plataformas y después me contaron que en realidad fue una mentira de ella”.

“Estaba arreglada con la revista para crear la necesidad y que alguien la llame para hacer la historia de su vida porque nadie la había llamado”, continuó Varela, mientras que Adrián Pallares fingía que estaba sorprendido con que la mediática hubiera mentido.

Pero el que se mostró súper picante fue Rodrigo Lussich. “A Wanda siempre la está llamando alguien, pero al que lo encuentran es al marido y en otra cama. ¡Es un tema!”, lanzó, a quemarropa sobre las supuestas propuestas que había recibido.