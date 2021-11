Fuertísima reacción de Emilia Mernes contra Fer Vázquez, luego de que él dijera que la "creó": "Nefasto"

En una extensa entrevista, Fer Vázquez recordó su paso por Rombai y, contento por su etapa de solista, habló tanto de Agustín Casanova como de Emilia Mernes, quienes compartieron con él el grupo musical.

"Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel. Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro; yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie", expresó el músico en diálogo con El País.

Ni bien leyeron los dichos de Vázquez, que remarcó que gracias a él Agustín y Emilia saltaron a la fama, los fans de Mernes le compartieron en Twitter esa parte de la entrevista,

Enojada e indignada por los dichos de su excompañero, la artista, que estaría muy cerca de Duki, reaccionó contundente.

"Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante", sentenció, harta.

¿Recibirá respuesta?