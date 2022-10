Fuertísima frase de Wanda Nara tras los posteos de Mauro Icardi sobre su relación: "Esta vez tengo miedo"

El cruce de Wanda Nara y Mauro Icardi en Twitter, en reacción a un posteo de Ciudad que hablaba de los indicios de un supuesto perdón de la madre de Francesca e Isabella Icardi al delantero de Galatasaray, dejó consternada a la ex investigadora de ¿Quién es la máscara?

"Esta vez tengo miedo", admitió Wanda en comunicación con Luli Fernández para Socios del Espectáculo.

De hecho, la panelista reveló que fue la propia empresaria quien la buscó: "Ella me escribió y me mandó esa captura (de los tweets)".

"Entonces, le dije 'no sé cómo no estás con miedo porque es una actitud muy extraña' (la de Mauro). Y ella me contestó 'la verdad que sí, esta vez tengo miedo'", agregó Luli.

De esta manera, Wanda Nara reconoció el temor y desconcierto que tiene a horas de volver a ver a Mauro Icardi en Turquía, en medio de su escandalosa separción en vías de concretar el divorcio.

CÓMO FUE EL CRUCE DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI EN TWITTER

La noticia de Ciudad de que Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi y, en base a un gesto en Instagram, que sonaban había rumores de incipiente reconciliación, generó que los protagonistas salieran a decir sus verdades.

Primero, Wanda aclaró taxativa atenta a las redes de este sitio: "No tengo nada que perdonar, estamos separados".

Entonces, Icardi se apresuró a chicanear a su todavía esposa ante la ley: "¿Separada? ¿Como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo, la pasamos muy bien".